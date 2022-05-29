Российские разработчики создали новое ПО для мониторинга газов в атмосфере

«В России создали ПО для мониторинга газов в атмосферном воздухе… ПО позволяет выполнять мониторинг приземного воздуха на наличие примесей на больших территориях в текущий момент времени, проводить ретроспективный анализ получаемых данных. Это, в свою очередь, позволяет получать информацию о состоянии атмосферы, выявлять районы с высоким содержанием токсичных и парниковых газов в атмосфере, а также анализировать причины превышения концентрации газов», — говорится в сообщении.
На первом этапе специалисты разработали модули веб-интерфейса пользователя и модуль генерации изображений на основе алгоритма NUCAPS (NOAA Unique Combined Atmospheric Processing System). Эта система позволяет обрабатывать данные с сенсоров в микроволновом и инфракрасном излучении.
В 2022 году ученые усовершенствовали алгоритм: теперь с его помощью можно проводить вычисления и выявлять содержание газов в атмосфере, таких как метан, окись углерода и другие. После получения данных и их обработки ПО формирует изображение и применяет цвета палитры для более наглядного представления распределения газовых составляющих в воздухе.
«Наглядность сравнения показателей “до” и “после” проведения ряда мероприятий по улучшению экологической обстановки хорошо покажут методы дистанционного зондирования Земли. Данные спутникового мониторинга зададут фоновые, исходные величины для более детального изучения эмиссий загрязняющих веществ», — цитирует пресс-служба НТИ разработчиков проекта.
Новая программа уже была протестирована в рамках мероприятия «Дежурный по планете» — тогда специалисты исследовали распределение парниковых и токсичных газов на территории Центрального федерального округа.