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07:09 (мск), источник: © РИА Новости

Российские разработчики создали новое ПО для мониторинга газов в атмосфере

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новая система мониторинга воздуха, созданная российскими разработчиками, позволит проанализировать окружающую среду на наличие примесей и выявить токсичные и парниковые газы в атмосфере, платформа уже прошла тестирование, а ее преимущества заключаются не только в функциональности, но и в наглядности определяемых результатов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Источник: AP 2022

«В России создали ПО для мониторинга газов в атмосферном воздухе… ПО позволяет выполнять мониторинг приземного воздуха на наличие примесей на больших территориях в текущий момент времени, проводить ретроспективный анализ получаемых данных. Это, в свою очередь, позволяет получать информацию о состоянии атмосферы, выявлять районы с высоким содержанием токсичных и парниковых газов в атмосфере, а также анализировать причины превышения концентрации газов», — говорится в сообщении.

На первом этапе специалисты разработали модули веб-интерфейса пользователя и модуль генерации изображений на основе алгоритма NUCAPS (NOAA Unique Combined Atmospheric Processing System). Эта система позволяет обрабатывать данные с сенсоров в микроволновом и инфракрасном излучении.

В 2022 году ученые усовершенствовали алгоритм: теперь с его помощью можно проводить вычисления и выявлять содержание газов в атмосфере, таких как метан, окись углерода и другие. После получения данных и их обработки ПО формирует изображение и применяет цвета палитры для более наглядного представления распределения газовых составляющих в воздухе.

«Наглядность сравнения показателей “до” и “после” проведения ряда мероприятий по улучшению экологической обстановки хорошо покажут методы дистанционного зондирования Земли. Данные спутникового мониторинга зададут фоновые, исходные величины для более детального изучения эмиссий загрязняющих веществ», — цитирует пресс-служба НТИ разработчиков проекта.

Новая программа уже была протестирована в рамках мероприятия «Дежурный по планете» — тогда специалисты исследовали распределение парниковых и токсичных газов на территории Центрального федерального округа.

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