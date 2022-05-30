ВЦИОМ: уровень поддержки россиянами спецоперации остается на высоком уровне

«Уровень поддержки российским обществом специальной военной операции в течение трех месяцев мониторинга сохраняется на стабильно высоком уровне, поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине 72% граждан, не поддерживают — 18%. Затруднились ответить 9%», — говорится в сообщении.
По данным опроса, у россиян не поменялось понимание целей СВО.
Защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик в качестве цели спецоперации называют 18% граждан, а 7% считают целью оккупацию Украины и ее присоединение к России.
«Уровень общественных протестных настроений с марта 2022 года снизился еще на 4 п.п.: по данным на 26 мая, вероятными протесты в населенном пункте своего проживания считают только 14%, в мае прошлого года такое мнение выражал каждый четвертый (26%). Личные протестные настроения по сравнению с мартом не изменились: готовность принять участие в протестных акциях выражает 11%, скорее, не примут участие в акциях протеста в случае, если они состоятся, 84% граждан», — отмечается в сообщении.
Всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводились 25 и 27 февраля, 3, 17 и 24 марта, 12 и 24 апреля, 12 и 26 мая 2022 года. В опросах приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.