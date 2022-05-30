Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
35Парад Победы на Красной площади
10:58 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: уровень поддержки россиянами спецоперации остается на высоком уровне

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Уровень поддержки россиянами специальной военной операции остается на высоком уровне в течение трех месяцев, отмечается, что по последним данным выражают поддержку 72% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в понедельник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА "Новости"

«Уровень поддержки российским обществом специальной военной операции в течение трех месяцев мониторинга сохраняется на стабильно высоком уровне, поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине 72% граждан, не поддерживают — 18%. Затруднились ответить 9%», — говорится в сообщении.

По данным опроса, у россиян не поменялось понимание целей СВО.

Большинство респондентов (40%) называют главной целью защиту России, разоружение Украины и предотвращение размещения на ее территории военных баз НАТО, каждый пятый опрошенный (20%) считает первостепенной задачей изменение политического курса Украины и ее освобождение от нацистов.

Защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик в качестве цели спецоперации называют 18% граждан, а 7% считают целью оккупацию Украины и ее присоединение к России.

«Уровень общественных протестных настроений с марта 2022 года снизился еще на 4 п.п.: по данным на 26 мая, вероятными протесты в населенном пункте своего проживания считают только 14%, в мае прошлого года такое мнение выражал каждый четвертый (26%). Личные протестные настроения по сравнению с мартом не изменились: готовность принять участие в протестных акциях выражает 11%, скорее, не примут участие в акциях протеста в случае, если они состоятся, 84% граждан», — отмечается в сообщении.

Всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводились 25 и 27 февраля, 3, 17 и 24 марта, 12 и 24 апреля, 12 и 26 мая 2022 года. В опросах приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 "На Западе, похоже, еще не все поняли, что глава России просто так заявлений на подобные темы не делает"
Как отреагировал Киев на упрощение получения паспортов РФ жителями Запорожья и Херсона
Спецоперация на Украине
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь