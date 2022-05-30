15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исландские лошади помогают туристам-трудоголикам отвечать на деловую переписку
У них даже есть своя клавиатура.
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Исландия открыла новый уровень гостеприимства и клиентоориентированности. Всем тем, кто в отпуске не может ни на секунду оставить рабочую почту, будут буквально предоставлены рабочие лошадки. Непарнокопытные «сотрудницы» недавно запущенного сервиса OutHorse Your Email ответят на деловую переписку исландских туристов.
Создатели сервиса заявляют, что лошади «обучены модным корпоративным словечкам», а «ваш босс никогда не заметит разницы». Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать понравившееся животное, заполнить форму с именем, датами отпуска и адресом своей электронной почты. Сайт выдаст вам рандомный текст, который можно будет использовать в качестве автоматического ответа, в том числе для рабочих чатов. Часть письма действительно набирает лошадь.
Чтобы помощникам было удобно печатать, для них на зеленом лугу установили огромную клавиатуру. Стоит одной пройтись по ней, как зарегистрированный пользователь получает новую, уникальную фразу. Руководитель проекта Horses of Iceland Елена Ом надеется, что сервис поможет гостям страны в полной мере насладиться отдыхом и избавиться от ощущения, будто они всегда должны быть на связи. К слову, пользоваться им могут не только туристы и не только из Исландии.
Олеся Маевская