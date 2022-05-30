Минобрнауки: отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской

«Речь не идет о возвращении к системе, которая там была, условно, с 1991 года. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет», — заявил Афанасьев.
Новая система высшего образования, которая должна прийти на смену Болонской, будет строиться с учетом всего накопленного предыдущего опыта, заявил замглавы Минобрнауки.
«Речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, их надо четко сформулировать и сказать: “Вот здесь мы опираемся на эту традицию и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе и в условиях довольно широких международных контактов”, — заявил Афанасьев.
Минобрнауки намерено проектировать новую систему высшего образования, которая заменит Болонскую, вместе с ректорами вузов, заявил Афанасьев:
Минобрнауки предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет, заявил замглавы министерства.
«Система будет национальной, ориентирована на национальные интересы, с учетом наших международных интересов, с учетом интересов абитуриентов, с учетом интересов вуза. Поэтому точно это требует профессионально-экспертной дискуссии. Мы ее намерены организовать в ближайшее время — в ближайший четверг планируем расширенное заседание совета Российского союза ректоров и внести свои предложения, кому и как это сделать. Еще раз: ничего ломать через колено не будем, ни заставлять переписывать программы, планы и так далее, а спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами поддержана всеми», — заявил Афанасьев.