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16:01 (мск), источник: ТАСС

Минобрнауки: отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Отказ от Болонской системы образования не означает, что будет возврат к советскому подходу к обучению, заявил в понедельник замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на заседании совета ректоров творческих вузов в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Источник: РИА "Новости"

«Речь не идет о возвращении к системе, которая там была, условно, с 1991 года. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет», — заявил Афанасьев.

Предыдущий опыт

Новая система высшего образования, которая должна прийти на смену Болонской, будет строиться с учетом всего накопленного предыдущего опыта, заявил замглавы Минобрнауки.

«Речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, их надо четко сформулировать и сказать: “Вот здесь мы опираемся на эту традицию и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе и в условиях довольно широких международных контактов”, — заявил Афанасьев.

Проектирование системы

Минобрнауки намерено проектировать новую систему высшего образования, которая заменит Болонскую, вместе с ректорами вузов, заявил Афанасьев:

Когда мы сейчас говорим о том, что Болонская система в прошлом, это означает, что мы говорим: «Ограничения, которые требовала эта система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берем с собой». Какой будет новая система, мы будем вместе с вами проектировать.

Отечественная система

Минобрнауки предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет, заявил замглавы министерства.

«Система будет национальной, ориентирована на национальные интересы, с учетом наших международных интересов, с учетом интересов абитуриентов, с учетом интересов вуза. Поэтому точно это требует профессионально-экспертной дискуссии. Мы ее намерены организовать в ближайшее время — в ближайший четверг планируем расширенное заседание совета Российского союза ректоров и внести свои предложения, кому и как это сделать. Еще раз: ничего ломать через колено не будем, ни заставлять переписывать программы, планы и так далее, а спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами поддержана всеми», — заявил Афанасьев.

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