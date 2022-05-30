17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Картина, купленная за бутерброд, принесла покупателям тысячи долларов
Правда, пришлось подождать полвека.
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В 60-е годы Джон Киннеар обменял художественные принадлежности на несколько картин обедневшей художницы из Новой Шотландии. Женщина использовала остатки краски, которой рыбаки покрывали свои лодки, и любые чистые деревянные доски. Джон не строил на свои покупки грандиозных планов, но решил обменять хотя бы одну на сырный сэндвич в своем любимом ресторане.
Ирэн и Тони Дэмас, владельцы закусочной в Лондоне, Онтарио, подавали в своем заведении сэндвичи из свежеиспеченного хлеба и пятилетнего чеддера, которые пользовались популярностью. Киннеар был завсегдатаем заведения и решил обменять картину на любимое блюдо, пишет портал Good News Network.
Ирэн часто обменивала еду на товары и услуги художников и других предпринимателей, поэтому с легкостью согласилась на сделку. Более того, миссис Дэмас так понравилась картина с черным пикапом, что впоследствии она договорилась с Джоном менять оставшиеся картины на другие блюда. Однако мужчина не согласился принимать в качестве оплаты ничего, кроме сырных сэндвичей.
Спустя 50 лет чета Дэмас узнала, что новошотландскую художницу звали Мод Льюис. За свою жизнь она написала множество работ, а после смерти в 1970-м ее картины стали невероятно популярны.
Первыми об этом узнали дети Ирэн и Тони, которые всегда любовались картиной с пикапом, висящей в детской. Они тут же связались с родителями и сказали, чтобы те продали ее.
Продажа принесла чете Дэмас 350 000 канадских долларов (17,7 млн. рублей). «Моему мужу 90 лет, и я не думаю, что у меня есть еще полвека, — сказала Ирэн перед продажей картины. — Дети говорят: используйте деньги, путешествуйте и просто наслаждайтесь жизнью».
Олеся Маевская