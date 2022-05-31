15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за экстремальной влажности у льва из зоопарка Гуанчжоу выпрямилась грива
Модный лев стал звездой китайских социальных сетей.
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Львы — одни из самых популярных зверей в зоопарке Гуанчжоу, но в этом году они стали еще популярнее. В воскресенье один из посетителей опубликовал фотографию льва Ханг Ханг с идеально прямой гривой и челкой.
Он был уверен, что смотрители зоопарка нарочно так постригли «царя зверей», сообщает издание Must Share News. Сотрудники же в свою очередь заверяют, что ничего не делали с гривой своего подопечного. На самом же деле все из-за повышенной влажности: из-за нее грива тяжелеет и «свисает».
Фотография с Ханг Ханг стала вирусной, и сотрудники зоопарка запустили хештег #DiscoveringGuangzhouZoo с фотографиями больших кошек и призывом увидеть их вживую.
Олеся Маевская