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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из-за экстремальной влажности у льва из зоопарка Гуанчжоу выпрямилась грива

Модный лев стал звездой китайских социальных сетей.

Львы — одни из самых популярных зверей в зоопарке Гуанчжоу, но в этом году они стали еще популярнее. В воскресенье один из посетителей опубликовал фотографию льва Ханг Ханг с идеально прямой гривой и челкой.

Он был уверен, что смотрители зоопарка нарочно так постригли «царя зверей», сообщает издание Must Share News. Сотрудники же в свою очередь заверяют, что ничего не делали с гривой своего подопечного. На самом же деле все из-за повышенной влажности: из-за нее грива тяжелеет и «свисает».

Фотография с Ханг Ханг стала вирусной, и сотрудники зоопарка запустили хештег #DiscoveringGuangzhouZoo с фотографиями больших кошек и призывом увидеть их вживую.

Олеся Маевская

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