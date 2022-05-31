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18:40 (мск), источник: Коммерсантъ

В ВОЗ не уверены, смогут ли сдержать распространение оспы обезьян

Для эффективной борьбы с оспой обезьян не потребуются такие масштабные меры, как в случае с COVID-19, так как она распространяется иным путем. Однако в ВОЗ не знают, сможет ли организация препятствовать вспышке этого заболевания, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Источник: AP 2022

«Мы пока не знаем, сможем ли мы полностью сдержать распространение заболевания. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение контактов за счет четкой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции больных в течение инфекционного периода, а также эффективного отслеживания и мониторинга всех контактов», — сказал Клюге, его цитирует пресс-служба ВОЗ.

По словам Ханса Клюге, европейский регион ВОЗ остается эпицентром крупнейшей из всех вспышек этого заболевания, когда-либо зарегистрированных за пределами эндемичных районов Западной и Центральной Африки.

«Теперь у нас есть возможность действовать оперативно и вместе, чтобы быстро расследовать и контролировать эту быстро развивающуюся ситуацию», — отметил Ханс Клюге.

Обезьянья оспа — редкая зоонозная вирусная инфекция, которая передается контактным и воздушно-капельным путем. В большинстве случаев ее инкубационный период длится от 6 до 16 дней, однако может продолжаться и до 21 дня. У заразившегося появляется сыпь, которая может быть болезненной и вызывать зуд. Коэффициент смертности при вспышках обезьяньей оспы составляет от 1% до 10%.

Вчера, 30 мая, ВОЗ сообщила о 257 подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. С 13 мая заболевание обнаружено в 23 странах мира. 27 мая в ВОЗ заявили, что это заболевание не рассматривается как инфекция, представляющая общественную угрозу, или как повод для проведения массовой вакцинации. В России ни одного случая оспы обезьян пока не зафиксировали.

Дарья Эрозбек

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