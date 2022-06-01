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11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Человек-паук» из Китая спустился с крыши 37-этажного небоскреба без страховки

И даже без обуви.

В Китае появился собственный герой, пишет Daily Star со ссылкой на издание Sohu News. В Сети появился ролик, в котором мужчина без специального оборудования спускается с небоскреба.

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Даже обувь оказалась излишней, на «Человеке-пауке», как его теперь называют, были только носки. В процессе трюкач успевал подглядывать в мобильный телефон, который держал в руке.

Наблюдатели тут же вызвали пожарных и полицию. Перебираясь с окна на окно, «человек-паук» залез внутрь чьего-то офиса или апартаментов, где его и задержали стражи правопорядка. До сих пор неизвестно, зачем мужчина решил устроить экстремальное шоу.

Олеся Маевская

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