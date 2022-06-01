11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии лапша быстрого приготовления стала причиной развода
Путь к разводу лежит через однообразное меню.
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Судья М. Л. Рагхунатх из индийского города Беллари рассказал о своем последнем деле о разводе, которое местные СМИ прозвали «делом Магги», сообщает Indian Times.
Супруг подал на развод, поскольку его не устраивали кулинарные изыски жены. На завтрак, обед и ужин женщина готовила лишь лапшу быстрого приготовления Maggi. Урегулировать спор не удалось — пара развелась по обоюдному согласию.
По словам судьи М. Л. Рагхунатха, в Индии по статистике из 800−900 супружеских дел лишь от 23 до 30 пар в итоге приходят к примирению. Также он добавил, что часто принимает петиции от пар, которые хотят развестись из-за «проблем с меню»: несколько раз мужья подавали на развод из-за того, что жены пересаливали еду.
Олеся Маевская