Право на тишину: штрафы за шум в ночное время будут увеличены На сколько и за что теперь могут штрафовать нарушителей тишины и в каких случаях жаловаться можно не только в полицию
Фоторепортажи
12Полное затмение кровавой суперлуны
16Праздничный салют в честь Дня Победы
11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии лапша быстрого приготовления стала причиной развода

Путь к разводу лежит через однообразное меню.

Источник: CC0/binhnguyen269

Судья М. Л. Рагхунатх из индийского города Беллари рассказал о своем последнем деле о разводе, которое местные СМИ прозвали «делом Магги», сообщает Indian Times.

Супруг подал на развод, поскольку его не устраивали кулинарные изыски жены. На завтрак, обед и ужин женщина готовила лишь лапшу быстрого приготовления Maggi. Урегулировать спор не удалось — пара развелась по обоюдному согласию.

По словам судьи М. Л. Рагхунатха, в Индии по статистике из 800−900 супружеских дел лишь от 23 до 30 пар в итоге приходят к примирению. Также он добавил, что часто принимает петиции от пар, которые хотят развестись из-за «проблем с меню»: несколько раз мужья подавали на развод из-за того, что жены пересаливали еду.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь