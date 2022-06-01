12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Психологи создали оптическую иллюзию, которая заставляет зрачок расширяться
Новый шаг в изучении зрительной системы человека.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Психологи из Университета Осло в Норвегии разработали обманку для рефлексов. Новая оптическая иллюзия может обмануть большинство из нас, заставив воспринимать расширяющуюся черную дыру, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Human Neuroscience.
Исследователи протестировали свою иллюзию на 50 людях. У 86% из них было ощущение, что темное пятно, изображенное в середине, расширяется. У большинства из испытуемых появилось «растущее чувство темноты, как будто они входят в пространство, лишенное света».
Психологи предполагают, что таким образом наша зрительная система переходит от яркого света к темноте и быстрее адаптируется к «опасным условиям». При этом у испытуемых расширялись зрачки.
На первых этапах анализа новой оптической иллюзии изучалось, как цвет отверстия и окружающих точек влияет на нашу психическую и физиологическую реакцию. Испытуемым показывали различные версии иллюзии без различимого рисунка света или цвета. При показе цветной версии эффект «давящей темноты» не проявился, а зрачки людей сужались.
Теперь авторы хотят проверить, как на иллюзию будут реагировать позвоночные и беспозвоночные животные, чтобы выяснить, как развивалась зрительная система человека.
Олеся Маевская