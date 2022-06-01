13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии драка местного жителя с кенгуру попала на камеру видеонаблюдения
Мужчина защищал своих питомцев.
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59-летний Клифф Дес, житель города Хиткот, Австралия, решил проверить, почему его собаки истерично лаяли на кого-то на заднем дворе. Обычно его питомцы ведут себя спокойнее, но этот неожиданный гость смог бы удивить любого, сообщает издание 9news.
К Клиффу забрел двухметровый кенгуру, которому собаки не понравились с первого взгляда. Животное напало, но Дес успел спасти своих четверолапых друзей. Австралиец с трудом перевел на себя внимание зверя и смог вывести его со двора, но без травм не обошлось.
«Схватка» продолжалась шесть минут: дикий кенгуру несколько раз ударил, укусил и чуть не затоптал Клиффа. Позже дикий боксер все-таки ускакал восвояси и больше не тревожил собак Деса. Сам мужчина говорит, что рад, что кенгуру пришел именно к нему во двор: в его районе много пожилых людей и детей, и кто-то мог серьезно пострадать.
Олеся Маевская