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15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: белые акулы способствовали вымиранию мегалодонов

Исследователи годами пытались понять, что привело к исчезновению вида.

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Лейпциг, Германия), университетов Уильяма Патерсона (Нью-Джерси, США) и Де Поля (Чикаго, США) изучили соотношение изотопов цинка в зубах вымершей акулы мегалодона, а также ископаемых и современных больших белых акул. Выяснилось, что древние суперхищники не справились с конкуренцией и потому вымерли. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Мегалодон — вымерший вид акул, который существовал на Земле 3,6−23 млн лет назад. Длина взрослой особи достигала 20 метров. Для сравнения: самая большая современная белая акула может вырасти до 6 метров. Ученые долгие годы пытались понять, что привело к вымиранию древнего вида, и благодаря последнему исследованию разобрались, в чем причина.

«Наши результаты показывают, что и мегалодон, и его предки действительно были высшими хищниками, находившимися на вершинах своих пищевых цепочек, — говорит соавтор исследования Майкл Гриффитс. — Но что действительно примечательно, так это то, что соотношения изотопов цинка в зубах предполагают, что первые белые акулы занимали то же место в цепи питания, что и гораздо более крупный мегалодон».

Акулы разных видов конкурировали за одни и те же пищевые ресурсы, такие как морские млекопитающие, включая китообразных. Но из-за своих размеров и аппетитов огромным хищникам со временем стало все сложнее добывать себе пропитание. Потому можно сказать, что появление белых акул стало одной из причин вымирания мегалодонов.

Олеся Маевская

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