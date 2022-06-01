17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
На рейсе из Нью-Йорка в Рим одновременно заснули оба пилота
Французские диспетчеры были в панике.
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Airways Magazine сообщает о вопиющем нарушении этики пилотами итальянской авиакомпании ITA Airways. Старший командир корабля и помощник пилота уснули во время авиарейса Нью-Йорк — Рим, пролетая где-то над Францией.
10 минут диспетчеры Марселя тщетно пытались связаться с экипажем. Власти были готовы послать истребителей для выяснения обстоятельств — весной и летом самолетов становится намного больше и есть риск столкновения в случае потери связи с самолетом.
В данном случае все обошлось: пока члены экипажа спали, основная часть полета прошла на автопилоте. Авиалайнер успешно приземлился в пункте назначения, но командира судна уволили за нарушение правил безопасности.
По регламенту только одному из пилотов при определенных условиях разрешено взять 10-минутный перерыв на сон во время полета. Командир утверждает, что в кабине все бодрствовали, а связаться с экипажем не могли из-за проблем со связью.
Олеся Маевская