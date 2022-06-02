В Госдуме предложили изменить подход к пересдаче ЕГЭ

В письме, которое есть в распоряжении агентства, Чернышов сообщает, что для школьников ЕГЭ является «сильнейшим стрессовым событием в жизни», которое влияет на психофизиологическое состояние выпускников.
По мнению парламентария, каждый второй выпускник уверен в том, что от сдачи Единого госэкзамена зависит вся его дальнейшая жизнь. В связи с этим у подростков могут возникать психозы, неврозы и суицид.
Чернышов предлагает разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ, к примеру, один раз в месяц. Это позволит подросткам получить более высокую оценку и поможет избавиться от стресса.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ЕГЭ имеет плюсы и минусы, а вопросы о его перспективах, которые ведутся не первый год, необходимо содержательно обсуждать и «не горячиться».
Накануне в в Государственную думу внесли законопроект с предложением проводить ЕГЭ по предмету «языки коренных народов».