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11:35 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме предложили изменить подход к пересдаче ЕГЭ

Единый государственный экзамен предлагают разрешить пересдавать неограниченное количество раз в течение года. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, который обратился с соответствующим заявлением к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, пишет ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В письме, которое есть в распоряжении агентства, Чернышов сообщает, что для школьников ЕГЭ является «сильнейшим стрессовым событием в жизни», которое влияет на психофизиологическое состояние выпускников.

По мнению парламентария, каждый второй выпускник уверен в том, что от сдачи Единого госэкзамена зависит вся его дальнейшая жизнь. В связи с этим у подростков могут возникать психозы, неврозы и суицид.

Чернышов предлагает разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ, к примеру, один раз в месяц. Это позволит подросткам получить более высокую оценку и поможет избавиться от стресса.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ЕГЭ имеет плюсы и минусы, а вопросы о его перспективах, которые ведутся не первый год, необходимо содержательно обсуждать и «не горячиться».

Накануне в в Государственную думу внесли законопроект с предложением проводить ЕГЭ по предмету «языки коренных народов».

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