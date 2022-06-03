Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Черепаха, выжившая в доме после 30 лет одиночества, оказалась самцом

Хозяева рептилии не перестают удивляться.

Черепаха Мануэла была питомцем маленькой девочки в начале 1980-х. Животное любило дом и хозяйку, но пропало без вести, когда в доме проводились электромонтажные работы. Вся семья предположила, что рептилия просто ушла из дома, пишет Daily Star.

В 2013 году, разбирая старые вещи на чердаке, женщина обнаружила Мануэлу в одной из коробок — живую и здоровую. Несмотря на все трудности, животному удалось найти способ выжить — она питалась личинками термитов и даже сильно подросла. Взрослые дети хозяйки многолетней рептилии были очень рады за маму, которая разрыдалась от счастья.

Спустя 40 лет невероятной жизни рептилия продолжает радовать и удивлять своих владельцев. На недавнем приеме у ветеринара выяснилось, что черепаха оказалась мужского пола. Теперь Мануэлу в семье зовут Мануэлем.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь