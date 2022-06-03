13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Черепаха, выжившая в доме после 30 лет одиночества, оказалась самцом
Хозяева рептилии не перестают удивляться.
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Черепаха Мануэла была питомцем маленькой девочки в начале 1980-х. Животное любило дом и хозяйку, но пропало без вести, когда в доме проводились электромонтажные работы. Вся семья предположила, что рептилия просто ушла из дома, пишет Daily Star.
В 2013 году, разбирая старые вещи на чердаке, женщина обнаружила Мануэлу в одной из коробок — живую и здоровую. Несмотря на все трудности, животному удалось найти способ выжить — она питалась личинками термитов и даже сильно подросла. Взрослые дети хозяйки многолетней рептилии были очень рады за маму, которая разрыдалась от счастья.
Спустя 40 лет невероятной жизни рептилия продолжает радовать и удивлять своих владельцев. На недавнем приеме у ветеринара выяснилось, что черепаха оказалась мужского пола. Теперь Мануэлу в семье зовут Мануэлем.
Олеся Маевская