12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В доме, выставленном на продажу в Лондоне, обнаружили картину XVI века
О ценности картины никто не догадывался.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Лондонская оценщица Шивон Тиррелл готовила пустующий дом к продаже и среди старых вещей хозяйки нашла подлинник Филиппино Липпи. Картину XVI века, на которой изображены Мадонна с младенцем, отправили на торги.
Шедевр ушел с молотка за 255 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей), пишет Maidenhead Advertiser. Новым обладателем стал житель Британии, а все вырученные с торгов деньги были направлены на содержание пожилой экс-владелицы шедевра в доме престарелых.
Ее близкие, выставившие дом и его содержимое на продажу, не знали о ценности лота и сообщили, что картину старушка унаследовала от отца 30 лет назад.
Олеся Маевская