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12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В доме, выставленном на продажу в Лондоне, обнаружили картину XVI века

О ценности картины никто не догадывался.

Источник: Maidenhead Advertiser

Лондонская оценщица Шивон Тиррелл готовила пустующий дом к продаже и среди старых вещей хозяйки нашла подлинник Филиппино Липпи. Картину XVI века, на которой изображены Мадонна с младенцем, отправили на торги.

Шедевр ушел с молотка за 255 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей), пишет Maidenhead Advertiser. Новым обладателем стал житель Британии, а все вырученные с торгов деньги были направлены на содержание пожилой экс-владелицы шедевра в доме престарелых.

Ее близкие, выставившие дом и его содержимое на продажу, не знали о ценности лота и сообщили, что картину старушка унаследовала от отца 30 лет назад.

Олеся Маевская

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