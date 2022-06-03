В июне пять планет выстроятся в одну линию Для наблюдений даже не понадобится телескоп
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Калифорнийский суд постановил, что пчелы могут быть рыбами

Как и ракообразные и улитки.

Источник: Anson Aswat/CC0

Коллегия из трех судей апелляционного суда штата Калифорния постановила считать пчел рыбами. Теперь насекомых защищает Закон об исчезающих видах, пишет Law & Crime.

В 2019 году в рамках этого закона Комиссия по рыбным и охотничьим ресурсам Калифорнии присвоила четырем видам шмелей охранный статус. Производители сельскохозяйственной продукции в ответ подали в суд. Они заявили, что действие закона не распространяется на насекомых.

Комиссия возразила, что список оберегаемых законом животных может и должен включать в себя пчел и других беспозвоночных, находящихся под угрозой. Они отметили, что благодаря закону под охраной уже находятся речные раки, креветки, а также улитка Monadenia setosa, которые рыбами не являются.

Кроме того, в 1980 году улитка была отнесена к виду «вымирающих» и попала в список оберегаемых животных, поскольку ее классифицировали как «рыбу». Защитники пчел заявили: раз в списке есть улитка, которая не живет в воде, следовательно, рыбами можно считать и сухопутных существ. В том числе, пчел.

Суд согласился с доводами Комиссии по рыбным и охотничьим ресурсам и присвоил насекомым новый статус. Теперь пчелы — это юридически рыбы. По крайней мере, по законам Калифорнии.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь