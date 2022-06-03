13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Калифорнийский суд постановил, что пчелы могут быть рыбами
Как и ракообразные и улитки.
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Коллегия из трех судей апелляционного суда штата Калифорния постановила считать пчел рыбами. Теперь насекомых защищает Закон об исчезающих видах, пишет Law & Crime.
В 2019 году в рамках этого закона Комиссия по рыбным и охотничьим ресурсам Калифорнии присвоила четырем видам шмелей охранный статус. Производители сельскохозяйственной продукции в ответ подали в суд. Они заявили, что действие закона не распространяется на насекомых.
Комиссия возразила, что список оберегаемых законом животных может и должен включать в себя пчел и других беспозвоночных, находящихся под угрозой. Они отметили, что благодаря закону под охраной уже находятся речные раки, креветки, а также улитка Monadenia setosa, которые рыбами не являются.
Кроме того, в 1980 году улитка была отнесена к виду «вымирающих» и попала в список оберегаемых животных, поскольку ее классифицировали как «рыбу». Защитники пчел заявили: раз в списке есть улитка, которая не живет в воде, следовательно, рыбами можно считать и сухопутных существ. В том числе, пчел.
Суд согласился с доводами Комиссии по рыбным и охотничьим ресурсам и присвоил насекомым новый статус. Теперь пчелы — это юридически рыбы. По крайней мере, по законам Калифорнии.
Олеся Маевская