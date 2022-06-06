Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач

«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни <…>. Алек был неотъемлемой частью при создании группы. <…> Нам будет его не хватать», — говорится в сообщении.
Сач родился в штате Нью-Йорк. Он отыграл в группе 11 лет и покинул коллектив в 1994 году. В 2018 году музыкант воссоединился с группой на мероприятии по случаю ее включения в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде (штат Огайо).
Группа Bon Jovi, основанная в 1983 году в штате Нью-Джерси, получила свое название в честь лидера и вокалиста Джона Бон Джови. Дискография коллектива включает 15 студийных альбомов, последний из которых был выпущен в 2020 году.