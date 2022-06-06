Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
02:12 (мск), источник: ТАСС

Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Американский музыкант венгерского происхождения Алек Джон Сач, бас-гитарист и сооснователь рок-группы Bon Jovi умер в возрасте 70 лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба коллектива в Twitter.

Источник: AFP 2022

«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни <…>. Алек был неотъемлемой частью при создании группы. <…> Нам будет его не хватать», — говорится в сообщении.

Сач родился в штате Нью-Йорк. Он отыграл в группе 11 лет и покинул коллектив в 1994 году. В 2018 году музыкант воссоединился с группой на мероприятии по случаю ее включения в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде (штат Огайо).

Группа Bon Jovi, основанная в 1983 году в штате Нью-Джерси, получила свое название в честь лидера и вокалиста Джона Бон Джови. Дискография коллектива включает 15 студийных альбомов, последний из которых был выпущен в 2020 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Половины ребят нет в живых. Кто-то сидит, кто-то уже отсидел, кто-то спился, пошел в криминал"
"Более мерзкого, гадкого и унизительного прецедента за все 30 лет независимости Молдавии не было"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь