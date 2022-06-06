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11:43 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму на пляже туристке предложили заплатить за тень от зонта

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отдыхающим на пляже Барабулька в Крыму придется заплатить 200 рублей, чтобы оказаться в тени зонта, сообщает Tourdom.ru.

Источник: © РИА Новости

На это пожаловалась местная жительница. Она рассказала, что пришла к морю с ребенком, тот «зашел на минуту в теневую зону», а сотрудник пляжа попросил их не занимать место под зонтом. Он заявил, что пляж нужно обслуживать, поэтому привилегия оказаться в тени стоит денег.

Мнения подписчиков Telegram-канала издания разделились. Многие сочли странным, что за право постоять в тени нужно платить.

«Шезлонги за деньги — это нормально. Деньги за зонт — это нормально. Деньги за тень — это ненормально», — написал пользователь по имени Владимир.

С ним согласилась другая читательница. «Учитывая пустой пляж с кучей незанятых лежаков и зонтов, вполне можно было дать ребенку немного поиграть, никакого обслуживания это бы не потянуло за собой», — считает она.

Подписчики полагают, что о таких услугах нужно предупреждать.

«Если там было пусто и под тент зашел именно ребенок — сотрудник не прав, это вымогательство. Со стороны администрации должна быть проведена работа с сотрудниками. Если в правилах указано, что заход под тент категорически запрещен, значит, данная зона должна быть огорожена», — написала одна из участниц обсуждения.

Но многие не удивились требованию администрации и сочли цену тени нормальной для платного пляжа.

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