В июне пять планет выстроятся в одну линию Для наблюдений даже не понадобится телескоп
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
13:03 (мск), источник: © РИА Новости

Проект новых правил орфографии русского языка подготовят к концу года

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Проект новых правил орфографии русского языка полностью будет готов к концу года, сообщил член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Константин Деревянко.

Источник: РИА "Новости"

«Правила, которые сегодня представлены на суд общественности, — это пока предварительный документ. Он охватывает не все 100% даже правил русской орфографии, над оставшимися сложными разделами еще идёт работа, надеемся до конца года она будет завершена. Что касается свода правил пунктуации, эта работа уже ведётся несколькими институтами, но по нашим прогнозам будет готова не ранее, чем через 2−3 года», — сказал Деревянко на приуроченной ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня — в день рождения русского поэта А. С. Пушкина.

Он отметил, что к проекту правил стоит относится максимально объективно и обращать внимание на то, что в действующих правилах и в документе, который представлен на суд общественности, никаких глобальных изменений не предполагается.

«Идет уточнение формулировок правил для того, чтобы их можно было понимать и использовать активно учителям», — сказал Деревянко.

По его словам, в новых правилах появились данные про непроизносимые согласные. Например, сочетание «ргск» в таких словах, как «выборгский». В проекте новых правил представлены и оба варианта написания букв со звуками «е» и «э».

«Это точечные изменения, которые не предполагают никакого поворота, и ни о какой не говорят о реформе русского языка», — сказал Деревянко.

Во время загрузки произошла ошибка.
 США готовы устроить маленькую ядерную войну из-за Тайваня
'Все решится за четыре дня'. Чем войска ДНР удивили Киев
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь