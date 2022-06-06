Проект новых правил орфографии русского языка подготовят к концу года

«Правила, которые сегодня представлены на суд общественности, — это пока предварительный документ. Он охватывает не все 100% даже правил русской орфографии, над оставшимися сложными разделами еще идёт работа, надеемся до конца года она будет завершена. Что касается свода правил пунктуации, эта работа уже ведётся несколькими институтами, но по нашим прогнозам будет готова не ранее, чем через 2−3 года», — сказал Деревянко на приуроченной ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня — в день рождения русского поэта А. С. Пушкина.
Он отметил, что к проекту правил стоит относится максимально объективно и обращать внимание на то, что в действующих правилах и в документе, который представлен на суд общественности, никаких глобальных изменений не предполагается.
«Идет уточнение формулировок правил для того, чтобы их можно было понимать и использовать активно учителям», — сказал Деревянко.
По его словам, в новых правилах появились данные про непроизносимые согласные. Например, сочетание «ргск» в таких словах, как «выборгский». В проекте новых правил представлены и оба варианта написания букв со звуками «е» и «э».
«Это точечные изменения, которые не предполагают никакого поворота, и ни о какой не говорят о реформе русского языка», — сказал Деревянко.