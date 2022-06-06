Власти Польши предлагают гражданам собирать хворост в лесах в ответ на рост цен энергии

«В этом году после начала войны на Украине и проблемах на рынке энергии выросло число запросов к лесничествам с просьбой указать территории и выразить согласие на сбор хвороста в близлежащих лесах», — цитирует газета заявление заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярки, который напомнил, что норма о возможности сбора хвороста с согласия лесничего действовала всегда.
«Мы значительно расширяем доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Речь идет о сборе хвороста, в основном — веток, но также мы можем предоставить полякам более толстые бревна», — пояснил в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский.
Ветки должны лежать на земле, их нельзя обламывать. Собирать ветки толще 7 см в диаметре нельзя.
Также существует возможность с согласия лесничего собирать ветки в местах, где проводилась вырубка леса. Для этого нужно пройти обучение по технике безопасности.
Согласно данным Главного статистического управления Польши, в мае топливо в республике подорожало на 35,4% по сравнению с прошлым годом и на 5% в сравнении с прошлым месяцем, электроэнергия выросла в цене на 31,4%.