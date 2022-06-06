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13:51 (мск), источник: ТАСС

Власти Польши предлагают гражданам собирать хворост в лесах в ответ на рост цен энергии

ВАРШАВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Польши расширило возможности для граждан страны самостоятельно собирать хворост в лесах в ответ на рост цен на энергию. Об этом сообщает в понедельник издание «Газета выборча».

Источник: Reuters

«В этом году после начала войны на Украине и проблемах на рынке энергии выросло число запросов к лесничествам с просьбой указать территории и выразить согласие на сбор хвороста в близлежащих лесах», — цитирует газета заявление заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярки, который напомнил, что норма о возможности сбора хвороста с согласия лесничего действовала всегда.

«Мы значительно расширяем доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Речь идет о сборе хвороста, в основном — веток, но также мы можем предоставить полякам более толстые бревна», — пояснил в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский.

Чтобы получить разрешение на сбор хвороста, необходимо обратиться к лесничему. Он укажет место, где в данный момент это возможно.

Ветки должны лежать на земле, их нельзя обламывать. Собирать ветки толще 7 см в диаметре нельзя.

Также существует возможность с согласия лесничего собирать ветки в местах, где проводилась вырубка леса. Для этого нужно пройти обучение по технике безопасности.

Собранные ветки в таком случае измеряются и подлежат оплате. Цены зависят от лесничества и колеблются от 7 до 30 злотых ($1,6 — $7) за 0,65 кубометра древесины.

Согласно данным Главного статистического управления Польши, в мае топливо в республике подорожало на 35,4% по сравнению с прошлым годом и на 5% в сравнении с прошлым месяцем, электроэнергия выросла в цене на 31,4%.

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