В Британии начался крупнейший эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В Великобритании программа 4 Day Week проводится по инициативе разработавших ее новозеландских предпринимателей Эндрю Барнса и Шарлотты Локхарт и при поддержке ученых Оксфорда и Кембриджа, а также Бостонского колледжа (США). Организаторы используют модель 100:80:100, что означает выплату 100% зарплаты при 80-процентном объеме рабочего времени и при сохранении 100-процентной производительности. За изменением показателей продуктивности компаний и благополучия сотрудников будут следить ученые из участвующих в программе университетов. Результаты программы опубликуют в следующем году, после чего их изучением займется британское правительство, чтобы понять, насколько эффективно переводить работников на 32-часовую рабочую неделю.
При этом в марте британские исследователи опубликовали предварительные данные об эффективности внедрения четырехдневной рабочей недели. Специалисты бизнес-школы Хенли Университета Рединга (Великобритания) выяснили, что компании, переходя на четырехдневную рабочую неделю, экономят в среднем £18 тыс. в год.