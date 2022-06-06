Все российские вузы исключили из Болонского процесса

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё», — сказал Афанасьев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как «к пережитому этапу». Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования.