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08:21 (мск), источник: ТАСС

В Запорожской области восстановили телевещание на основе российского мультиплекса

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что также возобновляется печать местных газет ограниченным тиражом.

Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Телевещание восстановлено в Запорожской области на основе российского мультиплекса. Доступны 30 каналов и радиостанций, возобновляется печать местных газет ограниченным тиражом. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Телевещание перезапущено, пришло время знать правду, поэтому люди смотрят всю российскую сеть — порядка 30 каналов в цифре мультиплекс и общефедеральных радиостанций доступны сегодня. Что касается газет, пока газеты выпускаются ограниченным объемом. Есть газеты в Мелитополе, в Бердянске, широкого рынка газет пока нет, пока еще экономика находится в состоянии шока, стресса, не перезапущено все. Газеты все же существуют за счет рекламы, я думаю, что возвращение к медийному рынку — это вопрос нескольких месяцев ближайших, когда все будет перезапущено и возникнет потребность», — сообщил Рогов.

Он отметил, что медийное пространство в Запорожской области представлено рядом местных Telegram-каналов, они пользуются популярностью, имеют аудиторию в несколько десятков тысяч подписчиков. «Эта тенденция возникла в феврале и месяц за месяцем ускоряется. Региональные площадки имеют десятки тысяч подписчиков, официальные каналы, которые даже абсолютно сухо подают информацию, по 10−15 тыс. подписчиков уже собирают. Это хорошая аудитория», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Украина отключила в Запорожской области мобильную связь и интернет. 31 мая военно-гражданская администрация Запорожской области сообщала, что в регионе наладили работу российских сотовых операторов, жители переходят на российские номера с кодом «+7», идет процесс оформления российского гражданства. Рогов заявлял, что освобождено около 70% Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье, где живет почти половина населения области.

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