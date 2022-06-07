Россияне рассказали, чем бы занимались, если бы у них не было работы

В ходе исследования 1600 представителям экономически активного населения из всех округов страны был задан вопрос: «Чем бы вы занимались, если бы не работали?». Большинство (27%) ответили, что проводили бы время в путешествиях, однако 9% респондентов признались, что не могли бы жить без работы: среди них инженерно-технические работники, квалифицированные рабочие, медики, юристы, программисты и дизайнеры.
По 8% респондентов пустили бы свои силы на благотворительность и саморазвитие. Еще 7% трудились бы на огороде. В мире без работы 6% больше занимались бы спортом, 5% — образованием или наукой, 4% — своим здоровьем.
По 3% предпочли бы пассивный отдых, развитие собственного бизнеса, а также написание и чтение книг. На любимые дела, изучение иностранных языков, воспитание детей и внуков и живопись тратили бы свое время по 2% россиян, на ремонт и занятия музыкой — по 1%. Еще 9%, если бы не работали, нашли себе другие дела: упоминались рыбалка, посещение театров и музеев, животноводство, ведение блога и прочее.
В мире без работы заниматься творчеством, семьей, благотворительностью, собственным бизнесом, чтением книг и воспитанием детей чаще хотели бы женщины. Тех, кто уделял бы время туризму, огороду, спорту и образованию, больше среди мужчин. Не мыслят своего существования без работы тоже чаще мужчины (10% против 7% среди женщин).