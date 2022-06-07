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15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Биологи выяснили, что в неволе аквариумные рыбки становятся каннибалами

В естественной среде обитания таких зверств не происходит.

Источник: unsplash.com

Гуппи и гамбузии, которые часто становятся домашними рыбками, вне аквариумов не охотятся на сородичей. Но стоит им покинуть родные водоемы Южной Америки, как в них просыпаются хищные инстинкты. Такой вывод сделали биологи из Университета штата Северная Каролина, пишет Futurity.

«В неволе гамбузии и гуппи практикуют каннибализм так часто, что в исследовательских лабораториях и аквакультуре существуют протоколы, рекомендующие быстро отделять мальков от более крупных сородичей. Но если проанализировать рацион этих рыб в дикой природе, доказательств массового каннибализма не найдется», — заявил соавтор исследования Рюдигер Риш.

Ученые выяснили это, изучив данные более чем за 10 лет, полученные о 12 тысячах рыб 17 видов. Уровень каннибализма в естественной среде обитания оказался всего 0,3%.

Биологи уверены, что такое поведение процветает в аквариумах из-за конкуренции за ресурсы, отсутствия хищников и роста популяции рыбок в ограниченном пространстве.

Олеся Маевская

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