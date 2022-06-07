В Финляндии закрылся ресторан советской кухни актера Вилле Хаапасало

«Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана является бестактной», — сказал актер.
«Мы станем еще лучше», — заключил актер.
Хаапасало — совладелец ресторана, его основным акционером стала крупнейшая в Финляндии сеть заведений общественного питания NoHo Partners.
Актер снимался в российских фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», «Царь», сериалах «Убойная сила — 2», «Диверсант», «Гибель империи». За роль в фильме «Кукушка» Александра Рогожкина получил Государственную премию за 2003 год в области литературы и искусства.