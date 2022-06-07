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18:13 (мск), источник: © РИА Новости

В Финляндии закрылся ресторан советской кухни актера Вилле Хаапасало

ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн — РИА Новости. Финский актер Вилле Хаапасало закрыл в Хельсинки ресторан Davai Davai, где подавали национальные блюда советских республик, сообщила газета Helsingin Sanomat.

Источник: © РИА Новости

«Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана является бестактной», — сказал актер.

При этом он уточнил, что заведение прекратило работу на время. Сейчас Хаапасало разрабатывает новую концепцию и рассчитывает вновь открыть ресторан в начале осени.

«Мы станем еще лучше», — заключил актер.

Хаапасало — совладелец ресторана, его основным акционером стала крупнейшая в Финляндии сеть заведений общественного питания NoHo Partners.

Актер снимался в российских фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», «Царь», сериалах «Убойная сила — 2», «Диверсант», «Гибель империи». За роль в фильме «Кукушка» Александра Рогожкина получил Государственную премию за 2003 год в области литературы и искусства.

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