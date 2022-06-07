17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что бактерии чайного гриба способны выжить на Марсе
Из них переселенцы на другие планеты смогут создавать жизненно необходимые вещи.
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Международная группа ученых, включающая исследователей Гёттингенского университета, изучила шансы на выживание культур чайного гриба в условиях, подобных марсианским. Чайный гриб, или комбуча, создается при помощи ферментации засахаренного чая с использованием культур чайного гриба — бактерий и дрожжей. Смоделированная марсианская среда разрушила микробную экологию культур чайного гриба, но бактерия рода Komagataeibacter, производящая целлюлозу, выжила, пишет Phys.org со ссылкой на Frontiers in Microbiology.
Ученые проекта «Биология и марсианский эксперимент» (BIOMEX) уже отправляли культуры чайного гриба на МКС в 2014 году при поддержке Европейского космического агентства. Тогда стояла задача узнать, насколько надежна геномная архитектура чайного гриба, а также, как он ведет себя во внеземных условиях. После полутора лет в имитируемых марсианских условиях за пределами МКС образцы были реактивированы на Земле и их культивировали еще два с половиной года.
Полученные результаты показывают, что целлюлоза, вырабатываемая бактериями, вероятно, отвечает за их выживание во внеземных условиях.
Это также является первым доказательством того, что бактериальная целлюлоза может быть биомаркером внеземной жизни, а мембраны или пленки на ее основе могут стать хорошим биоматериалом для защиты жизни и производства потребительских товаров для людей во внеземных поселениях.
Олеся Маевская