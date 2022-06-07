17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опоссума выставили из бруклинского бара за дебош (видео)
Животное забежало в бар и всех там перепугало.
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«Заходит как-то опоссум в бар» — звучит как начало хорошего анекдота. А посетители заведения Temkin’s Bar в Гринпойнте и сами оказались героями подобной небылицы. Животное забежало в бар и всех там перепугало, пишет издание New York Post.
Одна из посетительниц, Сара Фултон, загнала хулигана в угол, поймала его голыми руками и вынесла из заведения. Многочисленные свидетели запечатлели героический поступок девушки на камеру. На видео Сара заявляет, что «так и действуют жители Аляски». Эта фраза уже успела стать вирусной настолько, что в сети появились футболки с ней.
Владельцы заведения пытаются позитивно реагировать на сложившуюся ситуацию. Теперь перед входом красуется доска с указанием количества дней, которые бар работает без посетителей-опоссумов.
Олеся Маевская