18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британские ученые доказали, что первые курицы были дикими и жили в джунглях
Птиц привлекли рисовые поля.
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На сегодняшний день курятина является одним из самых популярных продуктов в мире. Ранее считалось, что домашних цыплят начали разводить примерно 10 000 лет назад, но новое исследование предполагает, что люди не вступали в тесный контакт с птицами примерно до 1500 г. до н. э., пишет The Guardian.
Британские ученые из университетов Эксетера, Оксфорда и Кардиффа провели радиоуглеродный анализ костей птиц, обнаруженных в 600 локациях 89 стран, и рассказали свою версию одомашнивания. По их мнению, куры были родом из тропических джунглей Юго-Восточной Азии, жили высоко на деревьях и пошли на контакт с людьми только ради риса.
Сначала птицы селились недалеко от посева, затем постепенно привыкли к присутствию людей, и со временем и вовсе стали одомашненными животными. Семена риса привлекли кур. Впервые пернатых приручили в центральном Таиланде. Самые древние свидетельства этого — кости одомашненных птиц — относятся к 1650−1250 годам до нашей эры.
Мясо этих птиц было редкой экзотикой: в 800 году до н. э. их привозили на кораблях через Азию и Средиземноморье. В качестве еды куры и их яйца стали популярны во времена Римской империи. И еще тысяча лет понадобилась одомашненным птицам из Азии, чтобы привыкнуть к суровому климату Скандинавии, Шотландии и Исландии.
Олеся Маевская