16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что социофобию можно выявить по крови
Как и депрессию.
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Японские ученые исследовали кровь 83 людей. 41 из них живут обычной жизнью, а 42 — так называемые «хиккикомори», люди, отказавшиеся от социальной жизни и способные жить в изоляции многие месяцы и даже годы. Исследования показали, что их биомаркеры в крови отличаются.
Результаты ученые опубликовали в международном научном издании TandfOnline. Оказывается, у социофобов отличается профиль белков. У каждого из них был повышен уровень длинноцепочечного ацилкарнитина. У мужчин-хикикомори также были выше показатели орнитина и аргиназы, а уровни билирубина и аргинина — ниже. По анализу крови ученые смогли даже предсказать тяжесть заболевания.
Орнитин помогает регулировать кровяное давление, ацилкарнитины важны для снабжения мозга энергией, а билирубин связан с функцией печени и симптомами депрессии. Тяжелая форма патологической социальной изоляции — серьезная проблема в Японии. Исследователи надеются широко применить полученные показания и благодаря им выявлять социофобию и прогрессирующую депрессию.
Олеся Маевская