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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что социофобию можно выявить по крови

Как и депрессию.

Источник: MART PRODUCTION/CC0

Японские ученые исследовали кровь 83 людей. 41 из них живут обычной жизнью, а 42 — так называемые «хиккикомори», люди, отказавшиеся от социальной жизни и способные жить в изоляции многие месяцы и даже годы. Исследования показали, что их биомаркеры в крови отличаются.

Результаты ученые опубликовали в международном научном издании TandfOnline. Оказывается, у социофобов отличается профиль белков. У каждого из них был повышен уровень длинноцепочечного ацилкарнитина. У мужчин-хикикомори также были выше показатели орнитина и аргиназы, а уровни билирубина и аргинина — ниже. По анализу крови ученые смогли даже предсказать тяжесть заболевания.

Орнитин помогает регулировать кровяное давление, ацилкарнитины важны для снабжения мозга энергией, а билирубин связан с функцией печени и симптомами депрессии. Тяжелая форма патологической социальной изоляции — серьезная проблема в Японии. Исследователи надеются широко применить полученные показания и благодаря им выявлять социофобию и прогрессирующую депрессию.

Олеся Маевская

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