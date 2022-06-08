17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новорожденного четырехлапого муравьеда из зоопарка США показали на фото
Имя малышу еще не придумали.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники зоопарка Роджера Уильямса, Род-Айленд, поделились фотографией своего нового подопечного в социальных сетях и поздравили малыша с появлением, пишет UPI.
Юный тамандуа или четырехлапый муравьед — «плод любви» муравьедов Карины и Сальвадора. Малыш появился на свет еще 6 мая, но только сейчас начал отходить от мамы и позволил себя фотографировать.
Карина и Сальвадор были объединены в пару по рекомендации Программы выживаемости видов Южных тамандуа в сотрудничестве с Ассоциацией зоопарков и океанариумов с целью создать и поддерживать здоровую и генетически разнообразную популяцию животных. Сейчас сотрудники зоопарка тщательно следят за состоянием муравьеда и его мамы.
Олеся Маевская