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19:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые начали готовить выдр к дикой жизни с помощью головоломок

Это поможет животным выживать в дикой природе.

Источник: unsplash.com

Ученые из Эксетерского университета решили провести необычный эксперимент с выдрами, выращенными в неволе. Животным из заповедника Tamar Otter & Wildlife Centre были выданы закрытые коробки-головоломки со съестным, пишет The Guardian.

В некоторых из них была знакомая еда (например — фрикадельки), а в других — незнакомая им добыча, встречающаяся их сородичам в естественных условиях: прибрежные крабы и голубые мидии с твердыми панцирями. В арсенале ученых было пять разных типов коробок, и метод извлечения лакомств в каждой из них был свой.

Незнакомая еда создавала дополнительный фактор стресса: испытуемые не знали, безопасны ли ракообразные для употребления в пищу. Выдры наблюдали за сородичами и самостоятельно пытались решить головоломку и испробовать странный деликатес. Из 20 участвовавших в исследовании животных 11 удалось извлечь незнакомую добычу.

Благодаря этому эксперименту ученые надеются понять, как выдры справляются с незнакомой едой в их естественной среде и взаимодействуют как группа. Это поможет им обучить выращенных в неволе животных выживать в дикой природе и участвовать в программах адаптации и сохранения выдр.

«Испытуемые показали, что могут приспособиться к новым условиям и научиться добывать пищу, — отметил ведущий автор исследования Алекс Саливерос из Центра экологии и охраны природы в кампусе Эксетера Пенрин в Корнуолле. — Наши результаты показывают, стоит обучить одну выдру перед освобождением, как она передаст эту информацию другим».

Олеся Маевская

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