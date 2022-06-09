Палеонтологи впервые нашли «пупок» динозавра

Речь идет о травоядном двухметровом пситтакозавре возрастом 130 млн лет, жившем на территории современного Китая в меловой период. Этот конкретный образец был обнаружен еще в 2002 году и с тех пор выставлялся в германском Зенкенбергском музее естествознания во Франкфурте-на-Майне, однако до сих пор эквивалент пупка у него оставался незамеченным. Помог сравнительно новый метод исследований — лазерная флуоресцентная визуализация. Хотя эмбрионы динозавров не могли иметь пуповину как таковую, они все же прикреплялись к желточному мешку своего яйца через щелевидное отверстие в брюшной полости. От этой щели на протяжении всей жизни динозавра оставался длинный тонкий пупочный шрам.
«Используя лазерную флуоресцентную визуализацию, мы выявили характерные чешуйки, окружающие длинный пупочный шрам у пситтакозавра, похожий на тот, что присутствует у некоторых ныне живущих ящериц и крокодилов, — пояснил доктор Майкл Питтман из Китайского университета Гонконга, один из соавторов этого исследования. — У людей этот шрам меньше и называется пупком. Изученный нами образец — первая окаменелость динозавра, на которой удалось различить “пупок” благодаря ее исключительно хорошей сохранности». У людей и других млекопитающих пупок представляет собой шрам, который остается на месте соединения пуповины с телом плода.
Кроме гонконгских ученых в этих исследованиях участвовали также палеонтологи из Австралии, Аргентины и США.