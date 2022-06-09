11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Даты рождения близких помогли жителю США сорвать джекпот
Сумма выигрыша — более $300 тысяч.
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59-летний мужчина из округа Уэйн штата Мичиган годами покупал лотерейные билеты и указывал даты рождения или возраст родных. 23 мая нынешнего года его комбинация 02−07−09−20−24 оказалась выигрышной, передает Michigan Live.
«Я позвал приятеля по работе, чтобы он посмотрел на числа и подтвердил, что я все правильно понял. Я не поверил своим глазам, когда увидел, что выиграл деньги, которые изменят всю мою жизнь!» — рассказал победитель.
Джекпот составил 335,9 тысячи долларов (около 20 миллионов рублей). Часть выигрыша американец потратит на оплату счетов, а остаток — отложит.
Олеся Маевская