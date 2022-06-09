Россияне рассказали, чем бы занимались, если бы не было работыКаждый одиннадцатый россиянин не представляет своей жизни без работы, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Даты рождения близких помогли жителю США сорвать джекпот

Сумма выигрыша — более $300 тысяч.

Источник: Reuters

59-летний мужчина из округа Уэйн штата Мичиган годами покупал лотерейные билеты и указывал даты рождения или возраст родных. 23 мая нынешнего года его комбинация 02−07−09−20−24 оказалась выигрышной, передает Michigan Live.

«Я позвал приятеля по работе, чтобы он посмотрел на числа и подтвердил, что я все правильно понял. Я не поверил своим глазам, когда увидел, что выиграл деньги, которые изменят всю мою жизнь!» — рассказал победитель.

Джекпот составил 335,9 тысячи долларов (около 20 миллионов рублей). Часть выигрыша американец потратит на оплату счетов, а остаток — отложит.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь