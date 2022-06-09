11:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Хаски из Китая приготовила хозяину ужин по видеосвязи
И это далеко не единственный ее талант.
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Мужчина по фамилии Чжоу из провинции Чжэцзян на востоке Китая годами тренировал свою собаку Лаки различным полезным командам. Шестилетний пес умеет смывать воду в туалете, включать и выключать краны и свет, пристегивать свой ремень безопасности в машине, а теперь еще и готовить рис, пишет Asia One со ссылкой на South China Morning Post.
Чжоу промыл и положил рис в пароварку и отправился по делам перед ужином — докупить продукты и пройти тест на COVID-19. Когда мужчина понял, что очередь двигается медленно и он придет слишком поздно, на помощь пришла Лаки.
Используя домашнюю систему наблюдения, Чжоу дал псу команду включить рисоварку. Животное не сразу справилось с задачей, но хозяин терпеливо и четко давал инструкции, пока все не получилось. В благодарность хозяин приготовил Лаки лакомства.
Олеся Маевская