14:26 (мск), источник: © РИА Новости
В России утвердили стандарт поднятия флага в школах
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В России утвердили стандарт поднятия флага в школах, заявил министр образования Сергей Кравцов.
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«Сегодня мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах. Этот стандарт согласован с председателем геральдического совета при президенте России. В нем описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба нашей страны», — сообщил он.
В апреле Кравцов рассказал, что с 1 сентября следующего года в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться государственный гимн и подниматься флаг. По его словам, эта традиция поможет формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. При этом идею положительно оценили около 67 процентов россиян.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение петь гимн и поднимать флаг в школах России, подчеркнув, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.