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13:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В России задумали расширить курс истории для школьников

В старших классах планируется ввести дополнительный курс по истории России. О таком нововведении в школах рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Источник: Reuters

«Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный “Россия — моя история”, в котором еще раз пройти всю историю нашей страны», — рассказал он.

Ранее министр просвещения заявил, что в начальных классах российских школ с 1 сентября начнутся уроки истории. Ведомство с начала нового учебного года также введет киноуроки по историческим темам.

С 1 сентября во всех школах России начнется обязательное поднятие флага и исполнение гимна. Подобное решение Минпросвещения поддержал президент Владимир Путин, который подчеркнул, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.

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