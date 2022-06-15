Ликвидация электроники: мощную колонку продают за полцены
Если вы давно планировали обновить свой смартфон или другое устройство, то эта подборка для вас. На одной странице собраны топовые гаджеты: от колонки до робота-пылесоса. Выбирайте необходимый девайс, который сделает вашу жизнь комфортнее. В некоторых магазинах Алиэкспресс проходит тотальная распродажа товаров. Обратите внимание на ускоренную доставку и хорошую скидку.
Стильная, портативная и водонепроницаемая колонка Goffi подарит удивительно богатое звучание любимых треков. Станет незаменимым спутником в путешествиях, на природе или на домашней вечеринке. Колонка имеет высокий стандарт защиты от пыли и попадания влаги — IPX7. Выдерживает погружение под воду на глубину до метра в течение 30 минут. Отлично подойдет для занятий
спортом на открытом воздухе. Поддержание функции hands-free при ответах. Встроенная перезаряжаемая и мощная батарея емкостью 5200 мАч позволяет слушать музыку в течение 8 часов. Беспроводной динамик с двумя драйверами и басовой диафрагмой обеспечит богатый бас и высокий шаг.
Инверторная сплит-система HIBERG относится к топовому А-классу, потребляя на 30% меньше электроэнергии, чем обычные кондиционеры. Работает практически бесшумно как на охлаждение, так и обогрев. Кондиционер обладает функцией ионизации воздуха, благодаря чему повышается качество очищенного воздушного потока (проще говоря, воздух слегка пахнет озоном, не электризуются волосы, кожа не пересыхает, да и пыли меньше собирается).
Благодаря функции трехмерного распределения охлажденный воздух равномерно распределяется в помещении. Это настоящая находка со всеми современными функциями. Систему доставляют из России за считанные дни. Продавец предлагает промокод, который сэкономит вам 2,5 тыс. рублей.
Кондиционер очень классный, даже сказали установщики, им очень понравилось. В Пермский край пришло за неделю, но минус, что сначала не было отслеживания. Установили, работает классно, даже наружный вентилятор работает тихо, супер. Всем советую, очень доволен.
Кофемашина - недешевое приобретение, но если вы не можете жить без идеальной чашки эспрессо или капучино каждое утро, есть смысл позволить себе такую покупку. Кофе в кафе обходится намного дороже домашнего, к тому же, качество зерен и взбитого молока там радует не всегда. Кофемашина DeLonghi хороша тем, что имеет итальянский дизайн и сборку, 13 степеней помола, возможность настроить приготовление напитка под себя и мощный капучинатор с большим баком. Кофе можно использовать как молотый, так и в зернах, а вкус кофе улучшается благодаря предварительному смачиванию. Машина готовит две чашки эспрессо одновременно и взбивает идеальную пену для латте. На товар действует купон и промокод, которые экономят вам больше 7,5 тысяч рублей. Машину доставляют из России за несколько дней.
Отличная кофемашина с очень большой скидкой! Капучино готовит обалденный. Настройка простая, есть русский язык. Все узлы очень легко снимаются и промываются. Отправка и доставка очень быстрые - за 4 дня курьером. Рекомендую и товар и продавца!
Шикарный триммер Xiaomi может работать без подзарядки до 180 минут. Улучшенные тройные лезвия помогают достигать идеального результата как при сухом, так и при влажном бритье. Триммер имеет led-дисплей, показывающий состояние батареи, время использования и режим бритья. Имеет функцию автоматической очистки и блокировки. Товар участвует в программе экспресс-доставки Плюс.
Бритва пришла быстро, упакована хорошо, бреет лучше старой Филипс, на ощупь приятная, на экране кроме оставшихся минут работы все на китайском, но это не мешает - все и так понятно. Зарядку держит очень хорошо.
Локдаун или Хэллоуин, Новый год или День святого Валентина… Любой праздник для многих, помимо эмоций, подарков и прочего, — повод запечатлеть приятные воспоминания. Неважно, в качестве фото или видео. С появлением ТикТока всё может обрести популярность. А значит, заснять стоит каждый приятный момент (вдруг потом в “реки” залетит). И уж лучше всегда надеяться на себя, чем на окружающих. А значит, быть готовым к тому, что свободных рук для съемки не будет. Поможет недорогой штатив. На который можно и телефон, и какую-нибудь камеру прицепить. Так что формат может быть сразу на несколько платформ. От ТикТока до Ютуба.
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
Простой и незаметный девайс легко спрятать в сумочку или карман и достать в подходящий момент для идеального селфи. Секрет кругового освещения прост: он равномерно освещает лицо, маскируя недостатки, выравнивая тон и создавая эффект легкого сияния.
Электрический паяльник — главный инструмент для пайки. Помимо футляра и непосредственно самого прибора с цифровым дисплеем, на котором отображается температура нагрева, в комплект может входить набор из нескольких вариантов рабочего жала разной конфигурации. Сейчас девайс доступен для заказа с хорошей скидкой.
Для тех, кто не очень любит неизвестных производителей, на площадке есть и всемирно известные бренды. Например, Honor представлен на AliExpress не только в виде смартфонов. Также здесь есть наушники, аксессуары и смарт-часы. Тут вам и водонепроницаемость, и контроль пульса, контроль уровня кислорода в крови… Конечно же, всевозможные уведомления, управление звонками, шагомер и все, что связано с часами, таймерами и будильниками.
Ручная овощерезка позволит быстро и эффективно нарезать овощи, фрукты или даже орехи. Терка из нержавеющей стали имеет высокую производительность. Работает даже на шершавых поверхностях. В комплекте 3 типа насадок. Мелкая — для сыра, приготовления шоколадной крошки, панировочных сухарей; крупная — для нарезки соломкой; шинковка — нарезает ломтями картофель, морковь, яблоки и другие продукты. Заказывайте данный товар по ускоренной доставке по России.
Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Ограничения постепенно снимаются, но мы рекомендуем продолжить хотя бы чаще мыть руки. Ведь стоит вспомнить, что в мире существует не только коронавирус. Огромное количество различных бактерий по-прежнему будет «разгуливать» вокруг вас и на ваших руках. Так что рекомендуем не забывать о простейшей гигиене.
Несмотря на новые штаммы и прочие штуки, отдыхать хочется. Тем более, когда многие места уже открыты. Учитывая все предписания, отправится отдыхать можно, если осторожно. Так что для тех, кто все же планирует на майских праздниках или летом поплавать или даже понырять, рекомендуем данный чехол. Он, может, и обогатиться поможет, если повезет найти что-нибудь на дне.
Износостойкие и эластичные колеса позволяют ехать без шума, а алюминиевая прочная рамка безопасна при вождении. Чтобы сложить самокат, достаточно нажать всего одну кнопку. Благодаря персональной регулировке подходит для разных возрастов. Амортизирующая система обеспечит комфортную и быструю поездку. Заказывайте через доставку из России.
Заказ пришел очень быстро: 3 дня, и я его получил. Хорошего качества, крепкий, хорошо рулится и катается. С продавцом не общался, и не было повода! Заказ отправлен быстро и без задержек. Заказываю уже второй раз, до этого брал сразу два и тоже остался доволен полностью!
Косметические бренды продают одноразовые дорожные спреи для лица за немалые деньги. Но можно купить многоразовый флакон и наполнять его очищенной водой, тоником или санитайзером. Аккумулятор в корпусе будет охлаждать и равномерно распылять жидкость. Это отличный способ поддерживать кожу лица и рук чистой, не пересохшей и не лоснящейся, пока вы едете в авто, поезде или летите в самолете.
Классная вещь. До боли проста в применении. Налила воды и нажала кнопку. Шпарит отлично, даже не ожидала, что так работать будет хорошо за 200 р. Зарядный кабель в комплекте идет. Доставка долгая, но трек отслеживался на всем пути.
Незаменимая в хозяйстве находка. Компактный, но многофункциональный органайзер для кухни или ванной комнаты, который не нужно прибивать к стене. Он крепится к металлическим поверхностям с помощью больших магнитов и способен выдержать вес до 10 кг. Модель состоит из полочки, держателя для бумажных и обычных полотенец и крючков. Несомненным плюсом является и стильный дизайн - органайзер выполнен из металла и дерева и отлично впишется в любой интерьер.
Продавец практически мгновенно отправил заказ. Посылка пришла очень быстро - чуть больше недели в МСК обл. Вид у посылки был, как будто ее всю дорогу пинали ногами. Но внутри все идеально. Товар отличного качества. Держится очень крепко. Я очень довольна. Смотрится полочка суперски. Это одно из лучших приобретений на Али.
Напольный вентилятор DELTA DL-020N - незаменимый помощник в офис, на дачу и в любое другое помещение, где еще не “завелся” кондиционер” (а с таким помощником, возможно, и не "заведется"). Высота вентилятора - 1,25 м. Работает он бесшумно, панель управления оснащена подсветкой, высота и наклон регулируются, а головка поворачивается на 90 градусов. Надежная универсальная модель, выручающая в жару.
Проверенный временем производитель, камера на 13 мегапикселей, емкий аккумулятор на 400мАч, качественный процессор Qualcomm Snapdragon 655, огромный экран в 6,5 дюймов и, конечно же отличная цена в официальном магазине с супербыстрой доставкой с российского склада. Советуем поспешить, пока действует акция!
Очень хороший телефон. Экран большой, шрифт и размер интерфейса можно увеличить - отлично подходит для людей с плохим зрением. Постоянно получает обновления. Быстродействие системы хорошее: все открывается быстро и плавно. Удобная кнопка вызова ассистента - можно получить необходимую информацию, не всматриваясь в экран.
Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.
Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
К комфорту все-таки вернемся. А если точнее, к массажу. Признаемся честно, это крайне приятная вещь. Именно поэтому в торговых центрах до сих пор существуют массажные кресла. И, конечно же, кресло не самая экономная история, именно поэтому мы решили рассмотреть менее затратный гаджет. Хотя данная подушка может быть использована не только на шее, но и на руках, и ногах, но нужно подобрать удобный угол. Рекомендуем, конечно же, по инструкции.
Японская глубокая сковорода с термометром и крышкой станет незаменимым помощником на кухне! Прибор из нержавеющей стали отвечает за высококлассное приготовление кулинарных шедевров. Открывающаяся крышка с фритюрницей, удобный сливной носик и термометр — залог отличного званого ужина! Простая в эксплуатации, безопасная и надежная сковорода, которая подарит вам не один год вкусных обедов, должна быть в каждом доме. Наслаждайтесь ужинами в кругу семьи, а за качество приготовления блюд с этим прибором можете не беспокоиться. На данный товар действует скидка до 50%.
Очень классная вещь, спасибо большое. Доставка 9 дней в 5post. Все соответствует описанию. Рекомендую 1000 раз. Загнутый бортик препятствуют разбрызгиванию масла. Термометр помогает следить за температурой. В общем, супер.
Вещь, без которой трудно представить любое путешествие или городскую жизнь. Обязательно что-нибудь разрядится: наушники, часы, телефон. Аккумулятор оснащен индикатором оставшегося заряда. Смотреть на него будете редко, емкость большая. Но позволит отследить, когда пора зарядить уже самого помощника.
То, что мы можем точно порекомендовать из гаджетов для здоровья — ирригатор. Гаджет полезный и имеет минимум противопоказаний. А учитывая цену самого гаджета, покупка более чем оправдана. Благодаря большой емкости аккумулятора, ирригатор без подзарядки проживет около недели. Напор комфортный, есть три режима работы. А пополнять можно, просто открутив бак для воды.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Известных брендов на AliExpress тоже немало. Причем по достаточно небольшой цене. При этом, благодаря известному названию, покупателям легче довериться. Бренд знакомый и уже имеющий знак качества на нашем рынке. Конечно же, такие гаджеты легче и проще выбрать. Отзывов — предостаточно. Мы со всеми ознакомились и готовы заявить, что это одни из самых добротных наушников по совсем уж небольшой цене. Тут вам и удобная форма, и качественный звук, и вместительный аккумулятор.
Полностью автономная модель на солнечных батареях отлично подойдет для дачного и приусадебного участка. Светильник с датчиком движения и освещенности можно использовать для ландшафтной подсветки клумб и дорожек, декоративной подсветки архитектурных сооружений, подъездных путей и ворот в темное время суток. Встроенные светодиоды излучают теплый белый свет. Корпус модели, изготовленный из черного пластика, защищен от попадания пыли и капель дождя. Заказывайте с функцией ускоренной доставки из России.
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.
Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
По-прежнему топ самых популярных товаров если не возглавляет, то делят с кем-то — смарт-часы. В целом, эта категория пользуется популярностью на AliExpress, поскольку сам гаджет весьма удобный. Только у самых известных компаний подобные устройства стоят гораздо дороже. А на AliExpress можно найти весьма качественную реплику или даже абсолютно эксклюзивное устройство. Вот и мы обнаружили весьма похожую на одну из моделей Huawei версию. Конечно, интерфейс отличается, да и некоторых функций нет. Но и цена в разы меньше. Зато главный плюс — контраст и яркость экрана — на месте.