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15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

На Байкале заметили нерпу-альбиноса

На естественном лежбище на Ушканьих островах озера Байкал сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» смогли обнаружить и сфотографировать нерпу-альбиноса.

Источник: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Как сообщает пресс-служба заповедника, необыкновенное животное заметил государственный инспектор Валерий Вторушин.

«Его внимание привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая выделялась на фоне своих серых сородичей. Обычно у байкальской нерпы белый цвет носят только детеныши — бельки в первый месяц жизни. В дальнейшем они линяют и приобретают обычный, серый цвет взрослых особей. По словам инспектора, нерпа выглядела светлее, чем получилось на снимках», — уточняется в сообщении.

Необычный окрас нерпы в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объясняют недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений. Такое встречается у многих представителей животного мира.

Байкальская нерпа — пресноводный тюлень, эндемик озера Байкал. По данным Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, численность нерпы в озере составляет порядка 140 тыс. особей.

Влад Никифоров, Иркутск

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