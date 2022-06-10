15:59 (мск), источник: Коммерсантъ
На Байкале заметили нерпу-альбиноса
На естественном лежбище на Ушканьих островах озера Байкал сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» смогли обнаружить и сфотографировать нерпу-альбиноса.
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Как сообщает пресс-служба заповедника, необыкновенное животное заметил государственный инспектор Валерий Вторушин.
«Его внимание привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая выделялась на фоне своих серых сородичей. Обычно у байкальской нерпы белый цвет носят только детеныши — бельки в первый месяц жизни. В дальнейшем они линяют и приобретают обычный, серый цвет взрослых особей. По словам инспектора, нерпа выглядела светлее, чем получилось на снимках», — уточняется в сообщении.
Необычный окрас нерпы в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объясняют недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений. Такое встречается у многих представителей животного мира.
Байкальская нерпа — пресноводный тюлень, эндемик озера Байкал. По данным Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, численность нерпы в озере составляет порядка 140 тыс. особей.
Влад Никифоров, Иркутск