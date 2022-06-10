18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотоловушка в национальном парке «поймала» амурского тигра и еще семь видов животных
Сопка притянула самых разных обитателей лесов.
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С февраля по май этого года фотоловушка, установленная в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае, успела зафиксировать несколько животных в естественной среде обитания. На официальном сайте парка написано, что сотрудники научного центра специально поставили ее на уединенный край возвышенности, где расположена звериная тропа.
На видео успели попасть любопытный амурский тигр, голодная белка, три неспешных медвежонка, праздный дальневосточный леопард, осторожная кабарга, пугливая сойка, громкий черный дятел и настороженный пятнистый олень.
Фотоловушки — основной инструмент в деле изучения обитателей «Земли леопарда». За жизнью животных и птиц следят около 450 автоматических камер, которые реагируют на движение.
Олеся Маевская