00:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Джастин Бибер рассказал о тяжелом заболевании
Канадский певец и актер Джастин Бибер рассказал, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамзи Ханта, пишет Daily Mail со ссылкой на видео артиста.
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Бибер уточнил, что из-за тяжелой болезни недавно приостановил свое турне по миру. «Я сделал все, чтобы поправиться, но моя болезнь прогрессирует», — подчеркнул исполнитель. Он заявил, что у него парализовало пол-лица: Бибер не может открывать правый глаз и улыбаться.
«Это довольно серьезно, как видите. Я бы хотел, чтобы это было не так. Очевидно, мое тело говорит мне, что я должен замедлиться», — уточнил певец.
По данным клиники Мейо (Mayo Clinic), заболевание является осложнением после опоясывающего лишая, которое может привести к параличу лицевого нерва. Потеря слуха и паралич лицевого нерва, связанные с синдромом Рамзи Ханта, носят временный характер, однако могут стать постоянными, уточнили медики.
Ранее жена певца, американская модель Хейли Бибер, рассказала, что перенесла инсульт.