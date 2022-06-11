Россиянам стало проще расплачиваться в Турции Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы "Мир"
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
00:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Джастин Бибер рассказал о тяжелом заболевании

Канадский певец и актер Джастин Бибер рассказал, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамзи Ханта, пишет Daily Mail со ссылкой на видео артиста.

Бибер уточнил, что из-за тяжелой болезни недавно приостановил свое турне по миру. «Я сделал все, чтобы поправиться, но моя болезнь прогрессирует», — подчеркнул исполнитель. Он заявил, что у него парализовало пол-лица: Бибер не может открывать правый глаз и улыбаться.

«Это довольно серьезно, как видите. Я бы хотел, чтобы это было не так. Очевидно, мое тело говорит мне, что я должен замедлиться», — уточнил певец.

По данным клиники Мейо (Mayo Clinic), заболевание является осложнением после опоясывающего лишая, которое может привести к параличу лицевого нерва. Потеря слуха и паралич лицевого нерва, связанные с синдромом Рамзи Ханта, носят временный характер, однако могут стать постоянными, уточнили медики.

Ранее жена певца, американская модель Хейли Бибер, рассказала, что перенесла инсульт.

 Лавров прокомментировал введенные Зеленским санкции
Врач перечислил вызывающие рак виды вирусов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь