10:52 (мск), источник: Моя Планета
Российские аналоги иностранных достопримечательностей
Шесть идей для путешествий по местам, посмотреть которые мы обычно едем за границу.
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Путешествовавшие в поезде по ущелью греческой реки Вураикос помнят эти незабываемые впечатления: тоннели, прорубленные в скалах, бурлящая внизу река, смыкающиеся над головой зеленые склоны. Не менее сильные ощущения испытывают те, кто проезжает по узкоколейке, проложенной в Гуамском ущелье Краснодарского края. Здесь также нависают над рельсами скалы, достигающие порой 400-метровой высоты. Ревет в глубине поток. С крутых склонов бегут водопады, рассыпаясь веером брызг. Темнеют в зарослях самшита и можжевельника таинственные гроты. Есть у Гуамского ущелья и уникальное отличие. Оно заключается в разнообразии окраски горных пластов. Слои известняка имеют белый, розовый, коричневый, зеленый, желтый и красный цвета.
Самая маленькая пустыня в мире — Каркросс в Канаде размером всего 2,6 км². Зато самой уютной и самой необычной пустыней называют Чарские Пески, расположенные на самом севере Забайкальского края, посреди окруженной горами Чарской долины. Относительно других собратьев-великанов эта пустыня привлекает своей безопасностью. В ней не потеряешься — площадь всего около 50 км². Обезвоживание тоже не грозит — рядом тайга, болота и ручьи. При всем при том классические пустынные признаки налицо: ползучая трава, цепляющаяся за вечно движущийся песок, дюны высотой 20−25 м, поющие барханы и песчаные бури. Есть и своеобразный оазис: озеро Аленка, один берег которого покрыт лесом, а другой представляет собой склон высокого бархана, обрывающегося прямо в ледяную воду.
Храм Золотого Будды — одна из главных достопримечательностей Бангкока, которую непременно посещают туристы. Но проникнуться экзотикой Юго-Восточной Азии можно, даже не выезжая за границы отечества: один из крупнейших буддийских храмов — Золотая обитель Будды Шакьямуни — находится в европейской части России, столице Калмыкии Элисте. Величественное белоснежное здание, в котором разместилась самая большая в России и Европе девятиметровая статуя Будды, было возведено на месте старого завода железобетонных изделий после визита в Элисту далай-ламы XIV. Храм освящен в декабре 2005 года. Его окружают 17 пагод с фигурами великих буддийских учителей. Входящих в Золотую обитель встречает статуя Белого Старца — хранителя жизни и долголетия. Вдоль стен хурула установлены молитвенные барабаны, внутри которых находятся свитки со священными текстами. Приобщиться к их мудрости легко — стоит лишь крутануть барабан. Утверждают, что одно его вращение равносильно прочтению вслух всех помещенных в него мантр. Правда, только для тех, чьи помыслы чисты.
В 75 км от Екатеринбурга в городе Невьянске есть сестра падающей Пизанской башни. Возведена она была примерно в первой половине XVIII века (период строительства — 1725−1745 годы) представителем могущественной династии уральских промышленников Демидовых — Акинфием Демидовым. Внушительное строение высотой почти с 20-этажный дом (57,5 м) имеет отклонение от вертикали 1,85 м. Доподлинно неизвестно, строилась ли сторожевая Невьянская башня сразу с наклоном или он возник потом. В пользу первой версии говорит расположение флюгера: если бы сооружение накренилось позже, он не смог бы выполнять свои прямые обязанности, наклонившись вместе со зданием. Также не известно назначение постройки: для оборонительных целей — неудобное расположение, для сторожевых или хозяйственных — слишком дорого обошлось строительство. А вот как достопримечательность — в самый раз.
О башне ходит множество легенд: будто бы Демидовы чеканили здесь фальшивые монеты, замуровывали в стены беглых крепостных. Подтверждений тому не найдено. Зато есть уникальная «слуховая комната», где, стоя в одном углу, понимаешь, что говорят в противоположном, при этом не слышишь ни звука из любой другой точки. Эффект, наблюдаемый в комнате, связан с особой формой потолка — он сводчатый и при этом слегка приплюснут, что влияет на акустику.
Сходство Петергофа и Версаля не случайно. Задумывая на берегу Финского залива строительство императорской резиденции, Петр I ориентировался на знаменитый дворцово-парковый ансамбль французских королей: принцип разбивки парка, «большая вода», скульптуры, фонтаны. Но задача была не просто сделать копию, а перещеголять французов. Это удалось.
Хотя дворец в пригороде Парижа в архитектурном плане, возможно, превосходит русский аналог (но он и был, в отличие от нашего, постоянным местом жительства королей), зато по части парка — петровский масштабней и интересней. А уж что касается фонтанов (четыре каскада и 176 отдельных единиц), Петергоф и вовсе вне конкуренции. К их запуску весной собираются тысячи туристов. Камеры нацеливаются на золотую фигуру Самсона, львов, Нептуна, звучит музыка, и из всех фонтанов парка одновременно, сплетаясь и сверкая на солнце, бьют в небо прозрачные струи. Отдельной строкой проходят фонтаны-шутихи Нижнего парка. Тут главной задачей было замаскировать фонтан под безобидную скамейку, дорожку или даже куст. И — никакого торжественного запуска! — внезапно прогуливающуюся публику окатывало ледяной водой. Роскошные наряды и накрахмаленные парики промокали насквозь, что весьма веселило императора. Подобным образом в Петергофе можно развлечься и в наши дни.
Известно: чтобы погрузиться в рождественскую сказку с оленями, сугробами, ожившими книжными героями и желанными подарками, надо ехать в финскую деревню Санта-Клауса (Йолопукки), что в Лапландии. Его норвежский коллега Юлениссен живет на курорте Савален, а шведский Томте — в провинции Даларна. Далеко! Но с 1999 года к сообществу северных Дедов Морозов присоединился и наш отечественный дедушка. Он поселился неподалеку от города Великий Устюг, в Вологодской области. Именно тут бывает самая настоящая волшебная зима: сверкающие сугробы, снежинки размером со сливу, хрустящий под ногами снег, сани, запряженные лошадьми, хрустальный воздух и ведущая к терему Тропа сказок — в сопровождении Лесовика, мимо костра 12 месяцев, ученого кота на золотой цепи и прочих знакомых персонажей. Можно вообразить себя Емелей и лихо прокатиться на русской печке. А потом (что, конечно, самое главное) лично повстречаться с Дедом Морозом и, степенно беседуя, пройтись по его полным чудес покоям.