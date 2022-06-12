В России запустили приложение «Добро. Взаимно» для бесплатного обмена услугами

«В пандемию миллионы россиян обменивались друг с другом услугами в онлайне, делились вещами, продуктами. Наш сервис “Добро. Взаимно” выводит благотворительность на новый уровень — теперь можно помогать, делясь любым ресурсом или возможностью с теми, кому она нужна. Помогая другим, можно помочь и себе, рассказав о своих потребностях. Искусственный интеллект будет соединять людей со схожими возможностями и потребностями, формируя культуру взаимопомощи в стране», — рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев, слова которого приводит пресс-служба.
Приложение работает на базе платформы мини-приложений «ВКонтакте». Для использования сервиса необходимо заполнить данные своего профиля, выбрать город и создать просьбу о помощи, кликнув на подходящую категорию, например образование, консультации, мастер-классы, доставка продуктов. Чтобы помогать другим, достаточно указать свои навыки. После совпадения потребностей и услуг пользователи продолжат чат с собеседником напрямую.
Потребности и возможности могут быть разнообразными: перевозка грузов, уборка дома, проведение мастер-классов, ремонт сантехники и многое другое. Алгоритмы приложения автоматически найдут людей, готовых помочь пользователю и проживающих в том же городе, и тех, кто нуждается в ресурсах пользователя. В приложении можно ставить оценки и оставлять комментарии — эта функция призвана повысить прозрачность сервиса и сформировать у пользователей доверие друг к другу.
В пресс-службе рассказали, что уже в этом году в приложении появятся корпоративные аккаунты для бизнеса и НКО, которые смогут предоставлять бесплатные возможности или оплачивать часы своих специалистов для помощи тем, кому это необходимо.