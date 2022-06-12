16:33 (мск), источник: Известия
Елизавета II стала второй в списке самых долго правящих монархов
Королева Великобритании Елизавета II стала вторым по продолжительности царствования монархом в истории. Об этом 12 июня сообщил телеканал Sky News.
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В материале утверждается, что ее величество обошла в этом списке короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), который правил с 1927 по 2016 год — 70 лет и 126 дней. Таким образом, чуть менее двух лет отделяют 96-летнюю королеву от абсолютного рекорда. Первую строчку в этом списке занимает французский король Людовик XIV (1638−1715), он правил 72 года и 110 дней.
При этом о правлении короля Свазиленда (ныне — Эсватини) Собузы II, который был объявлен верховным вождем в четырехмесячном возрасте и правил 82 года и 254 дня, телеканал не упоминает.
Кроме того, Елизавета II уже является старейшей из действующих глав государств, ей же принадлежит мировой рекорд правления среди женщин. За время ее правления сменились 14 премьер-министров Великобритании.
Ранее, 6 июня, сообщалось, что некоторые британцы во время празднования 70-летия правления Елизаветы II заметили оккультный символ, который использовали нацисты. Так называемое черное солнце разместили на платформе для танцев, посвященной музыкальному движению «Северная душа» 1960-х годов.