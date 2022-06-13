В мире зафиксирован двухлетний минимум смертей от ковида

Как сообщает агентство, число новых случаев заражения ковидом в мире вторую неделю не превышает 3,1 млн, хотя в конце мая заболеваемость была вдвое ниже. Первое место по приросту количества больных CoViD-19 уже пятую неделю занимают США — там за семь дней выявили около 660 тысяч новых случаев.
Вспышки также фиксируются в Бразилии (свыше 40 тысяч новых случаев заражения в сутки) и Мексике (6 тысяч). А вот в Канаде темпы распространения инфекции по сравнению с апрелем снизились почти в пять раз.
Ранее Лайф рассказывал, что комиссия ВОЗ призвала продолжать изучение версии об утечке коронавируса из лаборатории.