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01:09 (мск), источник: Life.ru

В мире зафиксирован двухлетний минимум смертей от ковида

За семь дней в мире от коронавирусной инфекции умерло 9,6 тысяч человек за неделю. Как следует из результатов подсчёта ТАСС, это минимум с весны 2020 года, когда пандемия только набирала обороты.

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Источник: AP 2022

Как сообщает агентство, число новых случаев заражения ковидом в мире вторую неделю не превышает 3,1 млн, хотя в конце мая заболеваемость была вдвое ниже. Первое место по приросту количества больных CoViD-19 уже пятую неделю занимают США — там за семь дней выявили около 660 тысяч новых случаев.

Вспышки также фиксируются в Бразилии (свыше 40 тысяч новых случаев заражения в сутки) и Мексике (6 тысяч). А вот в Канаде темпы распространения инфекции по сравнению с апрелем снизились почти в пять раз.

Ранее Лайф рассказывал, что комиссия ВОЗ призвала продолжать изучение версии об утечке коронавируса из лаборатории.

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