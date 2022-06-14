С 1 июля повысят пособия и зарплаты: Кто получит больше и на сколько

С 1 июля 2022 года более чем в два раза вырастет страховая сумма, которая выплачивается женщинам-военнослужащим по уходу за ребёнком до полутора лет. Теперь размер пособия для них составит чуть более 31 тыс. рублей.
Кроме того, со следующего месяца вступает в силу постановление правительства, которое устанавливает новый порядок признания инвалидности. Он станет проще. Так, медико-социальная экспертиза будет проводиться специальным бюро несколькими способами. Можно будет выбрать наиболее удобный: без личного присутствия, с личным присутствием или с выездом по месту нахождения. С 1 июля 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате. С 1 июля 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников МСЭ к персональным данным гражданина. Они будут работать с обезличенными документами.
Напомним также, что с 1 июня на 10% выросли прожиточный минимум и МРОТ. Это отразилось на повышении многих социальных выплат.
— Что касается детских пособий, то хочется обратить внимание, что те семьи, которые не проходили по доходам при назначении пособий от трёх до семи лет, от восьми до семнадцати лет, теперь смогут его получить. Речь идёт о ситуациях, когда было превышение по суммам заработка. Такие семьи могут подать вновь заявление в июле 2022 года, так как во многих регионах прожиточный минимум изменился. К примеру, в Москве прожиточный минимум на душу населения поднялся в июне 2022 года с 18 714 рублей до 20 585 рублей, а прожиточный минимум на ребёнка (обе выплаты исчисляются исходя из размера прожиточного минимума на ребёнка) — с 16 174 до 17 791, в Московской области на душу населения — с 14 748 рублей до 16 223, на ребёнка — с 14 306 до 15 537, в Ленинградской области на душу населения — с 12 781 до 14 059, на детей — с 12 398 до 13 638 рублей, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
Также с учётом повышения МРОТ в июне 2022 года до 15 279 рублей в июле работники, у которых заработная плата была равна МРОТ, получат повышение. В законодательстве установлено, что месячная зарплата сотрудника, который полностью отработал за этот период норму рабочего времени, не может быть ниже МРОТ.
— Но стоит обратить внимание, что оклад может быть меньше. Вся заработная плата должна быть не меньше МРОТ, а зачастую она состоит из оклада и иных надбавок и премий (ст. 129 ТК РФ). Таким образом, если у работника с учётом всех надбавок и премий зарплата больше МРОТ, то им ожидать прибавки не стоит. Если же она всё-таки меньше, то все работодатели должны произвести доплату до установленного минимума, — пояснила Оксана Красовская.
Правительством подписано распоряжение, в соответствии с которым уже с июля 2022 года в рамках очередного приёма абитуриентов в российских вузах будет дополнительно выделено 30 000 бюджетных мест для обучения в магистратуре по приоритетным направлениям (сфера научно-технологического развития). Об этом рассказал юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров юридической группы «Совет» Тимур Фатыхов.
— Кроме того, правительством направлены деньги для проведения уже действующих мер социальной поддержки. Они должны поступить в распоряжение региональных бюджетов в июле 2022 года. В частности, направлено более 5,6 млрд руб. для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет из малообеспеченных семей. Более 1,4 млрд руб. направлено в регионы на поддержку многодетных семей. Резервный фонд Правительства РФ пополнится на 551,4 млрд руб. за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году. Необходимо отметить, что часть средств указанного фонда регулярно используется на социально значимые цели, — добавил Тимур Фатыхов.
Стоит отметить, что до 1 июля 2022 года можно подать заявление на возврат разовых социальных выплат. Речь идёт о деньгах, которые банк списал для погашения долга по кредиту. Вернут начисления, которые сделали до 1 мая 2022 года. В частности, единовременные денежные суммы за возмещение вреда, причинённого здоровью, в связи со смертью кормильца, компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно, социальное пособие на погребение.
Вернуть деньги банк должен в течение семи календарных дней. Тут стоит учесть, что сам факт долга никто не отменяет. Выплатить его всё равно придётся. Только пени или штраф за период отсрочки начислять не будут.
Если говорить про регулярные выплаты, то их можно будет вернуть и в дальнейшем. Только необходимо обратиться с заявлением на возврат в течение 14 дней после того, как банк снял деньги со счёта. К таким выплатам относятся, например, надбавки к пенсиям и пособия на детей.