12:11 (мск), источник: © РИА Новости
В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев
Депутат Бурматов предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев.
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных, до 200 тысяч рублей — за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления, поправки предлагается внести в КоАП, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
«Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними… Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных… будут установлены в размере до 30 тысяч рублей», — сказал Бурматов во время заседания рабочей группы во вторник.
По его словам, штрафы за укусы установлены в размере до 200 тысяч рублей, в случае отсутствия состава уголовного преступления.
«Штрафы за покусы… такие штрафы составят до 200 тысяч рублей, это в случае если нет уголовного состава», — добавил он.
Бурматов отметил, что данные поправки были согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.
«Ряд сутевых поправок, которые у нас прошли согласование с федеральными органами исполнительной власти и которые, с нашей точки зрения, готовы к принятию в весеннюю сессию Государственной Думы», — уточнил он.