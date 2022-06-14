16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Активистка из Америки выпустила в зале суда сотни тараканов
Девушка была не согласна с обвинениями.
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ABC 8News передает о вопиющем акте хулиганства. Во время заседания суда в Олбани по делу о протестах в Капитолии штата Нью-Йорк в зал были выпущены сотни тараканов. Здание пришлось экстренно закрыть на дезинфекцию.
По делу о протестах обвиняли четырех человек. После того как один из них начал снимать заседание, представители правопорядка попросили его убрать камеру. Началась словесная перепалка, после которой девушка из группы поддержки обвиняемых и выпустила насекомых.
34-летняя активистка, которая пронесла тараканов через охрану в пластиковых контейнерах, арестована. Ей были предъявлены обвинения в хулиганстве и препятствовании работы государственного учреждения.
«Произошедшее — не защита и не активизм. Это преступное поведение с намерением сорвать заседание суда и причинить ущерб», — заявили в администрации суда.
Олеся Маевская