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16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Активистка из Америки выпустила в зале суда сотни тараканов

Девушка была не согласна с обвинениями.

ABC 8News передает о вопиющем акте хулиганства. Во время заседания суда в Олбани по делу о протестах в Капитолии штата Нью-Йорк в зал были выпущены сотни тараканов. Здание пришлось экстренно закрыть на дезинфекцию.

По делу о протестах обвиняли четырех человек. После того как один из них начал снимать заседание, представители правопорядка попросили его убрать камеру. Началась словесная перепалка, после которой девушка из группы поддержки обвиняемых и выпустила насекомых.

34-летняя активистка, которая пронесла тараканов через охрану в пластиковых контейнерах, арестована. Ей были предъявлены обвинения в хулиганстве и препятствовании работы государственного учреждения.

«Произошедшее — не защита и не активизм. Это преступное поведение с намерением сорвать заседание суда и причинить ущерб», — заявили в администрации суда.

Олеся Маевская

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