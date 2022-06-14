Корейская группа BTS объявила о распаде

Член BTS Сюга (настоящее имя Мин Юнги) подчеркнул, что коллектив не распадается насовсем — просто участники хотят найти собственное звучание и новый путь развития.
Во время интервью ещё один член BTS RM (настоящее имя Ким Намджун) признался, что после выпуска таких хитов, как Butter и Permission to Dance, группа не знала, в каком направлении ей двигаться дальше.
«Я думаю, сейчас мы переживаем трудный период. Мы пытаемся найти свою идентичность, а это утомительный и долгий процесс», — рассказал ещё один участник BTS, Пак Чимин, журналистам.
Поэтому рэперы собираются заняться сольными проектами, чтобы вырасти как профессионалы. «Позже, когда мы снова соберёмся группой, эта синергия будет непревзойдённой. Мы будем лучше, чем раньше», — поделился планами член BTS Ви (настоящее имя Ким Тхэхён).
Ранее в агентстве Hybe намекали, что BTS ждут большие перемены. Представители компании рассказывали, что члены группы зачастую спорят и не могут поладить друг с другом, поэтому их разделят. Часть парней планировали оставить в одном коллективе, а часть — отправить в другой, добавив к ним вокалисток. Продюсеры также хотели радикально сменить парням репертуар и имидж.
BTS — южнокорейская группа из семи человек, которая появилась в 2013 году. Коллектив быстро набрал популярность сперва в Южной Корее, а затем и по всему миру. В 2017 году издание The Time внесло группу в список из 25 самых влиятельных личностей в Сети. В 2020 году Forbes определил рэперов на 47-е место в сотне самых оплачиваемых мировых знаменитостей.
Согласно The Wealth Record, состояние группы оценивается в $100 млн, причём на сайте подчёркивается, что это доход исключительно группы — отдельный заработок каждого участника BTS в подсчёте не учитывается. В 2018 году Институт исследования Hyundai опубликовал отчёт, в котором указывалось, что группа приносит Южной Корее ежегодно 4 трлн вон ($3,54 млрд).